Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-пробу офицеру USADA

Темнокожая звезда американского тенниса Серена Уильямс закатила скандал представителю Антидопингового агентства США (USADA), отказавший сдать очередной допинг-тест. Вместо этого спортсменка жаловалась руководству WTA и самой USADA.

Офицер антидопингового ведомства явился домой к Серене в 8.30 утра, но не застал 23-кратную чемпионку "Больших Шлемов". После этого у представителя USADA возник конфликт с Уильямс-младшей, сообщает Deadspin. В результате тест проведен не был, а Уильямс позвонила главе WTA Стиву Саймону и пожаловалась на несправедливое отношение – "агрессивное и предвзятое".

При этом надо понимать, что WTA не влияет на исполнение Теннисной антидопинговой программы (TADP) – ею занимаются Международная федерация тенниса (ITF) и национальные антидопинговые агентства.

USADA, в свою очередь, встала на сторону своего сотрудника и отказывается считать работу с Уильямс "агрессивной и предвзятой". При этом Серена в этом году проверялась на допинг уже пять раз, в то время как другие американки из списка Топ-70 за этот же период только одну проверяли больше одного раза – старшую сестру Уильямс Винус.

Организация подчеркнула, что имеет право проверять любого игрока с любой регулярностью на свое усмотрение и это зависит от большого ряда факторов. Впрочем, не сданный Уильямс тест не считается нарушением правила, поскольку это был тип проверки без предварительного звонка.