Конкретно ты - убийца: украинские коллеги оскорбили российскую журналистку

В Копенгагене украинские журналисты грубо оскорбили корреспондента РИА Новости Людмилу Божко, сообщает агентство.

Инцидент произошел в ходе визита украинского премьера Владимира Гройсмана в Данию. На пресс-конференции Гройсман говорил на украинском языке, перевод на английский шел через наушники.

Божко спросила министра, ведутся ли переговоры об обмене руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, осужденного в РФ за подготовку терактов в Крыму. Второй вопрос касался цен на газ. В частности, пойдет ли Киев на приведение цен для населения к рыночному уровню, как того требует МВФ.

Божко рассказала, что не успела все записать, и после пресс-конференции попросила украинских коллег, разговаривающих на русском языке, точно перевести слова Гройсмана с украинского на русский. Один из журналистов согласился помочь, но через пару минут подошли еще два украинских журналиста и начали возмущаться, что их коллега помогает россиянке.

Украинцы заявили Божко прямым текстом: "Да, конкретно ты – убийца, пропагандист". Сказали, что она лично виновата перед Украиной и что Гройсману вообще не следовало отвечать на вопросы корреспондента РИА Новости.

"Я на самом полном серьезе подумала, что меня сейчас начнут просто-напросто бить. В шоке я отошла от группы, ничего не говоря и не вступая в перебранку", — рассказала Божко.

Она считает, что ее "оскорбили как журналиста и человека".

Позже один из украинских журналистов извинился за своих коллег.