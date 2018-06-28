Гибель мужчин в реке на глазах у зевак в США попала на видео

Очевидец снял на камеру мобильного телефона трагедию, развернувшуюся на днях в водах реки Ниагары, разделяющей США и Канаду.

Мужчина спустился с набережной, расположенной на американской стороне в городе Буффало. Как впоследствии удалось выяснить полицейским, он решил извлечь из кучи плавающего мусора корягу, которую планировал использовать при изготовлении мебели.

"Охотник за трофеями" не очень хорошо плавал, поэтому взял в руку веревку, один из концов которой находился у человека, страховавшего его на берегу.

Через некоторое время он понял, что не сумеет дотянуться до вожделенной добычи, так как веревка слишком коротка, и просто выпустил ее, после чего начал тонуть.

Один из очевидцев поспешил ему на помощь, но терпящий бедствие после сравнительно продолжительной борьбы буквально утащил его под воду на глазах у многочисленных зевак, так и не сумевших предпринять какие-либо действия, направленные на спасение утопающих.

По данным СМИ, правоохранителям удалось обнаружить и поднять из реки тела 29-летнего Марио Гатри и 46-летнего Скотта Ватера – так звали погибших.

Представитель профильного полицейского подразделения, ответственного за патрулирование на воде, поиск погибших и оказание помощи пострадавшим, отметил, что место гибели мужчин считается опасным по причине быстрого течения и наличия водоворотов, которые могут утянуть на дно даже опытных и подготовленных пловцов.