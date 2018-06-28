"Там каждый вдох причиняет боль": на Земле зафиксирована рекордно низкая температура

Вряд ли кого-то удивит тот факт, что в Антарктиде холодно. Но насколько холодно? Ответ на этот вопрос ошеломляет.

Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере (США) обновили рекорд в вопросе минимума температур, достижимых на Земле в природных условиях. По их данным, при определённых обстоятельствах температура в Антарктиде может опускаться до минус 98 градусов по Цельсию.

Речь идёт, конечно, не обо всём материке, а о конкретном регионе, известном как Восточно-Антарктическое плато, которое располагается в непосредственной близости от Южного полюса.

Именно там в 1983 году российская метеостанция "Восток" зафиксировала рекордные на тот момент -89 градусов. В 2013 году спутниковые данные показали, что в некоторых "карманах" столбик термометра может опуститься и до -93 градусов.

В новой работе учёные решили проверить, может ли температура на Южном полюсе нашей планеты опускаться ещё ниже. Команда проанализировала данные научно-исследовательских спутников Terra и Aqua, действующих под руководством специалистов NASA. Кроме того, исследователи изучили показатели полярных эксплуатационных экологических спутников Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), собранные в периоды антарктических зим с 2004 по 2016 год.

В результате учёные обнаружили, что температура на поверхности снежного покрова Полярного плато (в центре которого находится Южный полюс) стабильно держится ниже отметки в -90 градусов. Наибольшие перепады происходят здесь ночами в июне-августе.

Однако было также найдено около ста низин и углублений, в которых температура опускалась до рекордных -98 градусов по Цельсию. Причём эти точки растянулись по ледяному щиту на сотни километров.

"Я никогда не был в таких холодных условиях и надеюсь, что никогда не побываю. Говорят, там каждый вдох причиняет боль, и нужно быть предельно осторожным, чтобы не обморозить часть горла и лёгких при вдохе", — рассказывает глава научной группы Тед Скамбос (Ted Scambos).

Исследователи полагают, что экстремальное снижение температур напрямую связно с погодными условиями. Ясное небо, минимум ветра и, главное, очень сухой воздух – вот факторы, которые способствуют "локальным похолоданиям".

Холодные и плотные нисходящие воздушные массы могут держаться над плато в течение нескольких дней. Это позволяет поверхности и воздуху над ней непрерывно остывать, пока не исчезнут ясные и сухие условия и воздух не начнёт смешиваться с более тёплым, полагают учёные.

По их мнению, если подходящие условия сохранятся ещё дольше, например, до нескольких недель, то и показатель в минус 98 градусов станет не самой холодной отметкой. С другой стороны, современные радиационные процессы и изменение состава атмосферы говорят о том, что в будущем будет наблюдаться всё меньше подобных явлений.

В заключение специалисты отмечают, что спутниковые системы измеряют температуру именно поверхности снега. Для измерения температуры воздуха требуется наземная метеостанция, но на основе имеющейся информации можно с большой долей вероятности предположить, что температура воздуха над самыми холодными "карманами" составляет -94 градуса по Цельсию.

Чтобы получить более точные сведения, команда планирует посетить несколько обозначенных регионов и поработать с новыми инструментами для замера данных. Экспедиции, конечно, будут проходить в летнем антарктическом сезоне, когда температура воздуха на ледяном материке более "мягкая" – всего-то -30 градусов по Цельсию, добавляют учёные.

Научная статья по итогам этого исследования была опубликована в журнале Geophysical Review Letters.

Добавим, что ранее геологи вычислили самую высокую температуру на поверхности Земли за всю историю. Климатологи же рассказали, когда на нашей планете наступит следующий ледниковый период.