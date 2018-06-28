Больная женщина заперлась в своей квартире и не выходит из нее почти 4 месяца

Одинокая жительница Воронежа почти 4 месяца не выходит из собственной квартиры, не принимает никакую помощь, не открывает дверь и не позволяет ее взломать. Журналисты местного издания "МОЁ!" навестили женщину, пообщались с ее соседями и разобрались в ситуации, по-настоящему безвыходной.

По словам соседей, 55-летняя Ирина, переболевшая ДЦП еще в детском возрасте, в последнее время начала проявлять признаки возрастной деменции, на которую указывает странное ее поведение: к примеру, выносила по ночам на лестничную площадку домашние вещи и забирала их обратно, а также сочиняла выдумки про непорядочные поступки своих знакомых, а затем искренне на это обижалась.

Впрочем, до 7 марта соседи Ирине помогали как могли: и продукты ей приносили, и счета за квартиру ходили оплачивать. А затем работники местного товарищества собственников жилья внезапно обнаружили во время устранения коммунальных неполадок, что замок у Ирины сломан, а сама хозяйка категорически запрещает взламывать дверь и не открывает ее сама. С тех пор так и живет.

"Как она вообще выживает четвертый месяц? Как можно без пищи?" — недоумевают ее соседи. Между тем, российское законодательство защищает интересы затворщицы, поскольку формально она считается дееспособной хозяйкой квартиры, и по этой причине без ее разрешения в ее жилье проникнуть нельзя.

Несколько дней назад проблему, казалось, можно было решить, поскольку Ирина сообщила слабым голосом из-за своей двери, что она сломала ногу. Но когда вызванные сотрудники МЧС сделали попытку вскрыть замок, затворница, весьма бодро бранясь из своей квартиры, прогнала спасателей и обеспокоенных соседей прочь.

В настоящее время Ирина по-прежнему живет в своей квартире с наглухо закрытыми окнами и запертой дверью с поломанным замком. О состоянии ее здоровья информации нет.