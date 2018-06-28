Цуркан, обвиняемую в шпионаже, наконец вывели из правления "Интер РАО"

Совет директоров "Интер РАО" досрочно освободил от обязанностей члена правления Карину Цуркан, которая арестована по обвинению в шпионаже.

Следствие подозревает бывшего топ-менеджера в передаче сведений о подготовке крупных энергетических проектов России за рубежом Службе внешней разведки Румынии, которая может работать с ЦРУ. Если вина Цуркан будет доказана, она может отправиться за решетку на срок от 10 до 20 лет. Сама Цуркан свою вину не признает.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники, ранее Цуркан отказалась от молдавского гражданства и получила румынский паспорт. МИД Румынии уже сделал запрос о причинах ареста своей гражданки.