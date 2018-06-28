Уимблдон. Звонарева и Дьяченко выиграли квалификацию

На теннисном Уимблдоне, третьем в сезоне турнире "Большого шлема", завершились квалификационные состязания в женской сетке. Из четырех россиянок, проводящих матчи третьего круга, в основную сетку вышли двое – Вера Звонарева и Виталия Дьяченко.

Звонарева, которая в свои 33 года пытается вернуться в элиту мирового тура, играла против шестой "сеяной" в квалификации Кэролайн Доулхайд (США). Опыт Веры оказался сильнее задора американки – 6:2, 6:4.

Дьяченко, чей "посев" №21, играла против другой россиянки Софьи Жук и довольно легко выиграла в двух партиях – 6:2, 6:2. Четвертая наша спортсменка Анна Калинская сражалась с 19-м номером "посева" болгаркой Викторией Томовой и уступила в трех партиях – 4:6, 7:6, 3:6.