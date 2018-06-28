Одно оружие вместо трех. Американские морпехи, ВВС и армия переходят на единую ракету

Американские военные отказываются от авиационных ракет TOW, Maverick и Hellfire в пользу одной – JAGM. Ей будут вооружаться самолеты и беспилотники военно-воздушных сил, вертолеты армии и морской пехоты, сообщает издание Defense News.

Основное отличие новой ракеты от предшественников – новая система целеуказания. JAGM можно наводить как по лазерному, так и по радиолокационному лучу. Дальность полета осталось той же – 8 километров, вес – чуть менее 50 килограммов. Задачи новой ракеты, как следует из отчета министерства обороны США, – уничтожение зданий и бронетехники, вывод из строя противовоздушных комплексов.

Носителями новых ракет в морской пехоте станут ударные вертолеты AH-1Z Viper, в армии – АН-64Е Apache. Позднее на JAGM переведут беспилотники Reaper и многоцелевые истребители F/A-18.