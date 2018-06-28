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28 июня 201820:41 Алексей Петров

Путин и Шойгу напутствовали в Кремле выпускников военных вузов

Целый ряд отечественных систем вооружения на годы, а иногда и на десятилетия, опережают зарубежные аналоги. Об этом Владимир Путин говорил в Кремле, где чествовали лучших выпускников военных вузов. На торжественный прием были приглашены 800 молодых представителей офицерского корпуса. Для них было важно услышать о том, что государство развивает систему социальных гарантий для военнослужащих, в частности, будут повышать денежное довольствие, строить жилье.

Уже 29 июня многие отправятся к новым местам службы. А торжественный прием 28 июня прошел в Кремле. Позади годы учебы в ведущих военных вузах, академиях. Служба, как это и бывает, разбросает по всей России. Но трудности никого не пугают.

Верховного главнокомандующего приветствует министр обороны Сергей Шойгу. Символы ратной славы говорят о преемственности поколений. Свой нынешний потенциал российская армия продемонстрировала в Сирии. Выполнив задание, боевые части возвращаются на Родину.

"Мы начали вывод наших подразделений еще во время моего приезда на пункт базирования Хмеймим, этот вывод продолжается и сейчас. Только за последние несколько дней выведены 13 самолетов, 14 вертолетов, 1140 человек личного состава. Все они люди, прошедшие опыт и испытания боевыми действиями. И вам, вашим сослуживцам вместе с ними предстоит в полной мере использовать этот опыт", — подчеркнул Владимир Путин в своем выступлении.

Опыт и традиции — то, на чем стоит знаменитое Нахимовское училище в Севастополе.

Лейтенант Сапроненко — один из лучших.

- Поздравляю, надеюсь, не последнее ваше образование, как гражданское, так и военное, — жмут руку выпускнику.

- Служу России!

Выпускники преклоняют колени, прощаясь со знаменем училища. Традиции на флоте неизменны, но меняется техника.

"На новых кораблях все абсолютно другое. Изменились принципы, концепции, подходы к многим моментам и пускам ракет, управление. Нас этому учат, мы к этому готовы", — уверенно заявляет выпускник Черноморского высшего военно-морского училища имени П. Нахимова Савелий Сапроненко.

Еще 6 лет назад доля современного оружия и техники в армии и на флоте не превышала 16 процентов. Сейчас — без малого 60, отмечает Путин. А в 2021 году будут и все 70 процентов.

"Целый ряд отечественных систем вооружения на годы, а может быть и на десятилетия, опережают зарубежные аналоги. В Южном военного округе на опытном дежурстве стоит новейший авиационный комплекс "Кинжал", как вы знаете. В ближайшее время в войска поступят ракетные комплексы межконтинентальной дальности "Авангард" и через год — "Сармат". И это лишь часть современных вооружений, которые позволят в разы, кратно увеличить потенциал Российской армии", — добавил Владимир Путин.

Среди выпускников Военно-космической академии имени Можайского немало тех, для кого вопрос о выборе профессии вообще не стоял.

"Отец военнослужащий. Был вдохновлен его службой, решил пойти по его стопам", — поясняет свой выбор выпускник военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Кирилл Васильев.

Кому-то предстоит служить в правоохранительных органах, Росгвардии. И во время учебы не было никаких поблажек!

"На самом деле, довольно сложно, много сессий, очень большое количество предметов, информации, которую необходимо было выучить, чтобы сдать итоговые экзамены", — поясняет выпускник Саратовского военного института войск Нацгвардии России Антон Мурзагалиев.

Государство рассчитывает на каждого, отмечает Путин. В свою очередь и офицеры могут быть уверены в социальных гарантиях.

"С 1 января текущего года проведена индексация денежного довольствия. В дальнейшем такая практика, безусловно, будет продолжена. Военнослужащие планово обеспечиваются постоянным жильем. В этом году только по линии Минобороны новоселье отметили более четырех тысяч семей, почти 14,5 тысячи получили ключи от служебного жилья. Улучшается система медицинского обслуживания. Последовательно решается и такая важная для офицерских семей проблема, как обеспечение детей местами в детских садах и яслях. В этом году планируется более чем в 4 раза увеличить количество военных санаториев, бесплатно принимающих детей и военнослужащих", — говорит Путин.

С напутственным словом к лучшим выпускникам обращается министр обороны.

"Убежден, что вы, наследники ратной славы, будете достойно нести гордое звание защитника Отечества и неукоснительно следовать кодексу офицерской чести. Одна из его заповедей гласит: "Душа — богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому", — произносит офицерский девиз министр обороны России Сергей Шойгу.

Владимир Путин с бокалом шампанского направляется к собравшимся выпускникам.

А всего в 2018 году 33 военных вуза выпустили более двенадцати с половиной тысяч слушателей и курсантов. Пятая часть завершила обучение с отличием.

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