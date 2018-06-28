Жизнь без войны: как сирийскую семью провожали в Петербург

Семья Ирины Баракат, пострадавшей при обстрелах в Сирии и получившей российское гражданство после обращения к Владимиру Путину, отправилась в Россию. Этой встречи дети и муж уроженки Украины, которая работала переводчицей у российских военных, ждали два года. Все это время она проходила лечение в госпитале в Петербурге.

От дома семьи Баракат в Алеппо до передовой и теперь не более двух километров по прямой. Но сейчас город обстреливают редко. Горячим летом 2016-го газовые баллоны, мины и снаряды взрывались на этих улицах ежедневно. Боевики били по домам, школам детским садам. Съемочная группа "Вестей" тогда жила здесь неподалеку. Каждое утро начиналось со взрывов.

Чтобы понять, как это было, — кадры осени 2016 года. Идут активные боевые действия и в самом городе и на окраинах. Террористы ведут беспорядочные обстрелы. 13 октября в результате попадания в школу погибает семеро детей, еще 10 получают ранения.

Ирина была тяжело ранена в результате прямого попадания снаряда в квартиру. В тот момент в комнате находились дети. Благодаря офицерам российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии раненую гражданку Украины (в Киеве никто на зов о помощи не откликнулся) эвакуировали в Питер. Фактически Ирину спасли.

Мужу Ахмеду, детям и тогда показалось, что это чудо. Но долгая разлука — тоже тяжелейшее испытание. Дети не видели мать два года. Уже завтра два сына, дочь и муж обнимут Ирину. Они получили российские визы, мама получила российское гражданство после обращения к Владимиру Путину в ходе "Прямой линии". Супруг Ирины говорит, жена так шутила – мол, просто "надо позвонить Путину". Кто ж знал, что не шутила.

"Жена много прикалывалась со мной, говорила, "увидишь, как я поговорю с президентом России Путиным", но это все в шутку было, — рассказывает Ахмед Баракат. – И вот случилось чудо! Все перевернулось с ног на голову".

Семья собирает вещи. Никто из них не был в России, но часто ездили на Украину в Одессу. Восьмилетняя Анделика пришла в школу попрощаться. Преподаватели собрали подарки. Здесь и теплая шапка, и не важно, что в России лето, это ведь не надолго. Дети будут учиться в Питере. Язык знают отлично. Если и адаптироваться, то уж точно к погоде. У самого дома перед отъездом Радуан и Амир делятся эмоциями.

"На будущее у нас теперь большие надежды, в первую очередь, это встреча с мамой, — продолжает супруг Ирины. — Дочке было 6 лет, когда все случилось, сейчас ей уже 8".

Дети от мамы научились терпению и стойкости. Она их научила быть сильными и продолжать жить. Убедила их поверить в то, что эти дни пройдут и жизнь вновь наладится.

Их провожают всем двором — русские женщины, сирийские мужчины. Друзья и соседи. Помогают спустить чемоданы. И далее без комментариев. Брат мужа: он два года, пока Ирина лечилась в Питере, заботился о детях, пока отец был на работе. Ему и радостно и тяжело. Провожают семью Баракат долго. Помогают сесть в бронеавтомобиль российской военной полиции. "Тигр" уезжает в аэропорт Алеппо. Но соседи еще долго не расходятся.

Теперь на самолете в Хмеймим и потом — в Питер. Впереди — жизнь без войны. И это в Алеппо считают настоящим чудом.