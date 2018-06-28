Тема:

Конфликт в Сирии 53 минуты назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
28 июня 201820:35 Евгений Поддубный

Жизнь без войны: как сирийскую семью провожали в Петербург

Семья Ирины Баракат, пострадавшей при обстрелах в Сирии и получившей российское гражданство после обращения к Владимиру Путину, отправилась в Россию. Этой встречи дети и муж уроженки Украины, которая работала переводчицей у российских военных, ждали два года. Все это время она проходила лечение в госпитале в Петербурге.

От дома семьи Баракат в Алеппо до передовой и теперь не более двух километров по прямой. Но сейчас город обстреливают редко. Горячим летом 2016-го газовые баллоны, мины и снаряды взрывались на этих улицах ежедневно. Боевики били по домам, школам детским садам. Съемочная группа "Вестей" тогда жила здесь неподалеку. Каждое утро начиналось со взрывов.

Чтобы понять, как это было, — кадры осени 2016 года. Идут активные боевые действия и в самом городе и на окраинах. Террористы ведут беспорядочные обстрелы. 13 октября в результате попадания в школу погибает семеро детей, еще 10 получают ранения.

Ирина была тяжело ранена в результате прямого попадания снаряда в квартиру. В тот момент в комнате находились дети. Благодаря офицерам российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии раненую гражданку Украины (в Киеве никто на зов о помощи не откликнулся) эвакуировали в Питер. Фактически Ирину спасли.

Мужу Ахмеду, детям и тогда показалось, что это чудо. Но долгая разлука — тоже тяжелейшее испытание. Дети не видели мать два года. Уже завтра два сына, дочь и муж обнимут Ирину. Они получили российские визы, мама получила российское гражданство после обращения к Владимиру Путину в ходе "Прямой линии". Супруг Ирины говорит, жена так шутила – мол, просто "надо позвонить Путину". Кто ж знал, что не шутила.

"Жена много прикалывалась со мной, говорила, "увидишь, как я поговорю с президентом России Путиным", но это все в шутку было, — рассказывает Ахмед Баракат. – И вот случилось чудо! Все перевернулось с ног на голову".

Семья собирает вещи. Никто из них не был в России, но часто ездили на Украину в Одессу. Восьмилетняя Анделика пришла в школу попрощаться. Преподаватели собрали подарки. Здесь и теплая шапка, и не важно, что в России лето, это ведь не надолго. Дети будут учиться в Питере. Язык знают отлично. Если и адаптироваться, то уж точно к погоде. У самого дома перед отъездом Радуан и Амир делятся эмоциями.

"На будущее у нас теперь большие надежды, в первую очередь, это встреча с мамой, — продолжает супруг Ирины. — Дочке было 6 лет, когда все случилось, сейчас ей уже 8".

Дети от мамы научились терпению и стойкости. Она их научила быть сильными и продолжать жить. Убедила их поверить в то, что эти дни пройдут и жизнь вновь наладится.

Их провожают всем двором — русские женщины, сирийские мужчины. Друзья и соседи. Помогают спустить чемоданы. И далее без комментариев. Брат мужа: он два года, пока Ирина лечилась в Питере, заботился о детях, пока отец был на работе. Ему и радостно и тяжело. Провожают семью Баракат долго. Помогают сесть в бронеавтомобиль российской военной полиции. "Тигр" уезжает в аэропорт Алеппо. Но соседи еще долго не расходятся.

Теперь на самолете в Хмеймим и потом — в Питер. Впереди — жизнь без войны. И это в Алеппо считают настоящим чудом.

Ранее по теме

Сейчас

19:45

Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам тюрьмы

19:30

Рогозин назвал имя нового главы РКЦ "Прогресс"

18:35

Руководитель карельского "Мемориала" арестован

17:12

Цуркан вывели из правления "Интер РАО"

16:52

С Керимова сняты все обвинения

16:42

Украинские коллеги оскорбили российскую журналистку в Копенгагене

15:20

В ДНР взорвали памятник "За оборону Иловайска"

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Футбол. Чемпионат мира. Англия - Бельгия. Прямая трансляция

Футбол. Чемпионат мира. Англия - Бельгия. Прямая трансляция

38 минут назад

Трансляции

Футбол. Чемпионат мира. Панама - Тунис

Футбол. Чемпионат мира. Англия - Бельгия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 28 июня

30 июня

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Франция - Аргентина
Все трансляции
Футболисты Польши хлопнули дверью в игре с Японией

Футболисты Польши хлопнули дверью в игре с Японией

2 часа назад
Путин и Трамп выяснят отношения в Финляндии

Путин и Трамп выяснят отношения в Финляндии

4 часа назад
Футбол. Чемпионат мира. Панама - Тунис. Прямая трансляция

Футбол. Чемпионат мира. Панама - Тунис. Прямая трансляция

38 минут назад
Жизнь без войны: как сирийскую семью провожали в Петербург

Жизнь без войны: как сирийскую семью провожали в Петербург

53 минуты назад
Россиянку, унесенную в Средиземное море на матрасе, обнаружили спустя 20 часов

Россиянку, унесенную в Средиземное море на матрасе, обнаружили спустя 20 часов

4 часа назад
Названы самые дорогие города для проживания иностранцев

Названы самые дорогие города для проживания иностранцев

3 часа назад
Bloomberg: 10 самых богатых семейных кланов мира

Bloomberg: 10 самых богатых семейных кланов мира

7 часов назад
Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

8 часов назад
Трагедия в прямом эфире: многодетная мать на коленях умоляет вернуть дочь

Трагедия в прямом эфире: многодетная мать на коленях умоляет вернуть дочь

2 часа назад
Forbes: 10 лучших вузов России

Forbes: 10 лучших вузов России

10 часов назад
С Керимова сняты все обвинения

С Керимова сняты все обвинения

4 часа назад
Конкретно ты - убийца: украинские коллеги оскорбили российскую журналистку

Конкретно ты - убийца: украинские коллеги оскорбили российскую журналистку

4 часа назад
Получи возможность прорекламировать свой бренд

Получи возможность прорекламировать свой бренд

27.06.2018 11:44
Спасите Илюшу от бесконечных приступов эпилепсии

Спасите Илюшу от бесконечных приступов эпилепсии

25.06.2018 14:08
Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам тюрьмы

Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам тюрьмы

1 час назад
Рогозин назвал имя нового главы РКЦ "Прогресс"

Рогозин назвал имя нового главы РКЦ "Прогресс"

1 час назад
Руководитель карельского "Мемориала" арестован

Руководитель карельского "Мемориала" арестован

2 часа назад
Колумбийцы обыграли команду Сенегала и вышли в плей-офф

Колумбийцы обыграли команду Сенегала и вышли в плей-офф

2 часа назад
"Там каждый вдох причиняет боль": на Земле зафиксирована рекордно низкая температура

"Там каждый вдох причиняет боль": на Земле зафиксирована рекордно низкая температура

3 часа назад
Цуркан, обвиняемую в шпионаже, наконец вывели из правления "Интер РАО"

Цуркан, обвиняемую в шпионаже, наконец вывели из правления "Интер РАО"

3 часа назад
Нужно ли водителям носить светоотражающие жилеты? Ответ Верховного суда РФ!

Нужно ли водителям носить светоотражающие жилеты? Ответ Верховного суда РФ!

3 часа назад
Больная женщина заперлась в своей квартире и не выходит из нее почти 4 месяца

Больная женщина заперлась в своей квартире и не выходит из нее почти 4 месяца

4 часа назад
В любой период жизни человек регулярно посещает всего около 25 мест

В любой период жизни человек регулярно посещает всего около 25 мест

4 часа назад
Нет ни денег, ни запчастей. Немецкий генерал рассказал о состоянии Люфтваффе

Нет ни денег, ни запчастей. Немецкий генерал рассказал о состоянии Люфтваффе

4 часа назад
Премьер Венгрии: нашествие мигрантов на Европу должно быть остановлено

Премьер Венгрии: нашествие мигрантов на Европу должно быть остановлено

5 часов назад
В ДНР взорвали памятник "За оборону Иловайска"

В ДНР взорвали памятник "За оборону Иловайска"

5 часов назад
Полуголый активист остановил движение на автостраде в Лос-Анджелесе. Видео

Полуголый активист остановил движение на автостраде в Лос-Анджелесе. Видео

6 часов назад
Инопланетный корабль? Движение "первого межзвёздного астероида" озадачило астрономов

Инопланетный корабль? Движение "первого межзвёздного астероида" озадачило астрономов

6 часов назад
Путин: Россия сделала настоящий прорыв в области разработки нового оружия

Путин: Россия сделала настоящий прорыв в области разработки нового оружия

6 часов назад
Дорожный конфликт с участием женщин перерос в драку на улице в Новороссийске. Видео

Дорожный конфликт с участием женщин перерос в драку на улице в Новороссийске. Видео

6 часов назад
Московская уполномоченная по правам человека госпитализирована после ДТП

Московская уполномоченная по правам человека госпитализирована после ДТП

6 часов назад
В Москве появится "лежачий" небоскреб

В Москве появится "лежачий" небоскреб

6 часов назад
Дементьева похоронят на Кунцевском кладбище

Дементьева похоронят на Кунцевском кладбище

6 часов назад
"Сумасшедший" пикап Tesla: первые подробности

"Сумасшедший" пикап Tesla: первые подробности

7 часов назад
"Народное" приложение поможет улучшить "Яндекс.Навигатор" и "Яндекс.Карты"

"Народное" приложение поможет улучшить "Яндекс.Навигатор" и "Яндекс.Карты"

7 часов назад
Сборная России сыграет с испанцами в белой форме

Сборная России сыграет с испанцами в белой форме

7 часов назад
Москалькова рассказала, как чувствует себя голодающий Сенцов

Москалькова рассказала, как чувствует себя голодающий Сенцов

7 часов назад
Ученые: все пчелы на Земле скоро вымрут

Ученые: все пчелы на Земле скоро вымрут

7 часов назад
От 500 до 800 тысяч: тройка самых дорогих съемных квартир в Москве

От 500 до 800 тысяч: тройка самых дорогих съемных квартир в Москве

8 часов назад
Женщины-учёные обнаружили, что обращение по фамилии даёт мужчинам преимущество

Женщины-учёные обнаружили, что обращение по фамилии даёт мужчинам преимущество

9 часов назад
10 советов доктора Беленкова: плохой и хороший холестерин

10 советов доктора Беленкова: плохой и хороший холестерин

10 часов назад
494
ОЗХО превратят в карательную машину: Британия шантажом продавила свою инициативу

ОЗХО превратят в карательную машину: Британия шантажом продавила свою инициативу

10 часов назад
Apple и Samsung урегулировали спор о копировании iPhone

Apple и Samsung урегулировали спор о копировании iPhone

10 часов назад
Любимая игрушка: какая она у детей в XXI веке

Любимая игрушка: какая она у детей в XXI веке

10 часов назад
Вот каким будет новый кроссовер Renault для России

Вот каким будет новый кроссовер Renault для России

11 часов назад
Современные люди болеют раком в 50 раз чаще древних

Современные люди болеют раком в 50 раз чаще древних

11 часов назад