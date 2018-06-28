Номер мобильника могут приравнять к паспорту
В России предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту. В эпоху цифровизации звучит, в принципе, в духе. Но в таком деле нужно уж до конца разобраться, какие подводные камни могут скрываться при таком современном подходе. Это ж паспорт! Кто предложил, и что не учел?
11 цифр мобильного телефона вместо серии и номера паспорта: высока вероятность, что сим-карта с привязанным к ней номером вскоре войдет в список универсальных идентификаторов, позволяющих верифицировать человек дистанционно. По мнению инициаторов внесения поправок, в закон о связи, создание новой системы предоставляет пользователям дополнительные возможности. Например, проведение финансовых сделок или крупных платежей удаленно, без присутствия в офисе и с паспортом.
"Дистанционная идентификация, в том числе по номеру телефону позволит такие сделки между гражданами проводить без ограничения дистанции, — говорит директор департамента по развитию и планированию Сколково Сергей Израилит. — Не сомневаемся: в один прекрасный день и трудовые договора заключать, например, живя в одном городе, позволит заключать сделки купли продажи, заключать лицензионные сделки".
Внедрение подобных технологий невероятно важно для развития цифровой экономики. И в первую очередь, по мнению экспертов, нововведение будет полезно бизнесу, в частности его малому и среднему сегменту. Но и обычные физлица так же получат преференции.
План следующий: человек единожды приходит в специально созданную для этих целей структуру с паспортом и вносит себя в реестр, куда также будут внесены данные и о других документах пользователя. Получается один почти что мульти-паспорт вместо десятков разных бумажек. Забывать дома будет просто нечего.
"Таких случаев не будет, когда у вас с собой всегда идентификатор, и даже чрезвычайных каких-то экстренных ситуациях вы сможете воспользоваться тем же телефоном, чтобы вам эту услугу оказали, — рассуждает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. -
Очевидно, что такую идентификацию, такой документ, такое приложение телефонное, должны готовить государственные органы, миграционная служба, МВД, ну и должна быть сертификация по безопасности, то есть ФСБ тоже должно свою работу провести".
В теории, если закон примут, телефона будет достаточно не только, чтобы заключать сделки, совершать покупки, и брать кредиты в банке, но и чтобы путешествовать на поездах и самолетах и даже обслуживаться в поликлиниках или больницах. На практике – открытыми в данной инициативе, пока еще остаются вопросы юридические и безопасности. О них — Сергей Иванов, руководитель подразделения информационной безопасности IT-интегратора: "Должны быть жесткий учет, кто это будет делать? Это будет делать оператор? Сотрудники оператора связи? Сильно сомневаюсь, что они смогут обеспечить должны уровень безопасности, что нужно делать, если человек хочет отказаться от этой возможности, к кому он должен обратиться, чтобы заблокировать сим – непонятно! Что нужно сделать, чтобы как вы справедливо сказали выполнить некоторую операцию, оформить кредит без паспорта? Нужно использовать пин-код. Пин-код в данном случае является обязательным, это совершенно однозначно".
Уже сегодня без наличия паспорта купить сим-карту официально в офисе оператора невозможно, поэтому связь между номером телефона и его владельцем нередко используется в современном мире. В той же банковской сфере, например, при совершении онлайн покупок. На данный момент ответов на вопрос, как оградить себя от случаев заключения сделок или переводов денежных средств, когда телефон-идентификатор попадает в руки других людей — нет. Именно поэтому рабочая группа все еще готовит полноценную концепцию законопроекта. Лишь следующим этапом станет разработка самого документа.
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Чемпионы мира из Германии пакуют чемоданы
- Бразильцы обыграли сербов и с первого места вышли в 1/8 финала
- Швеция разгромила Мексику. Обе команды - в плей-офф
- Швейцарцам хватило ничьей с Коста-Рикой для прохода в плей-офф
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Путин и Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля
- Стрельба в Америке: погибли журналисты
- Возвращение из Сирии: дети новой россиянки счастливы
- С Керимова сняты все обвинения
Самое читаемое
-
Появилось видео с выбегающим из горящего самолета подростком
- Немецкий фрегат стал жертвой собственной ракеты
- Замучили до смерти и сожгли: убийцы няни сядут пожизненно
- Фестиваль секс-меньшинств закончился массовой дракой. Видео
- Гоген Солнцев рассказал о трагедии, сблизившей его с женой-пенсионеркой
Авто.Вести.Ru
-
Вот каким будет новый кроссовер Renault для России!
- "Внедорожный" Jeep Grand Cherokee Trailhawk получил рублевый ценник
- "Сумасшедший" пикап Tesla: первые подробности
- УАЗ Патриот внезапно получил новую раздатку
- Насколько безопасны Apple CarPlay и Android Auto? Новое исследование
Экономика
-
"Северный поток-2" построят без разрешения Дании
- Как КНР ввела скрытые пошлины на импорт из США
- Рубль обрел стабильность: в чем причина?
- 6 стран с самой дорогой питьевой водой
- Forbes: 10 лучших вузов России
Недвижимость
-
Сколько стоит обставить однокомнатную квартиру?
- Елена Воробей обвинила риелтора в мошенничестве
- Москвичи сдают единственное жилье, чтобы заработать на болельщиках
- Ипотека под 4%: кто попадет в программу
- Московские районы, где новостройки не продают
Вести.Медицина
-
Чем еще опасны комары: как обычный укус стал причиной пугающей инфекции
- Инструкция: как приготовить полезные шашлыки
- 5 модификаций тела, которые все еще могут удивить
- Опаснее, чем кажется: в чем проблема строгих диет и интенсивных тренировок
- Ямочки на щеках: патология или эталон красоты?
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Назван средний размер пенсии в 2019 году
- Огромное бензиновое пятно появилось на поверхности Яузы
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Двое рабочих погибли из-за выброса аммиака на заводе в Подмосковье
Вести.Hi-tech
-
Instagram запустил "вертикальный YouTube"
- iOS 12: лучшие функции, о которых умолчала Apple
- Что умеет и может искусственный интеллект?
- "Самый тонкий ноутбук в мире" добрался до России
- YouTube в России вводит платную подписку. Чем она лучше?
- У "Тетриса" появится версия для виртуальной реальности
Вести-Москва
-
Запугать не получилось: Москва удивила иностранных болельщиков
- Соревнование для родителей: москвичи тратят на выпускной миллионы
- Собянин рассказал о новом транспортном каркасе Москвы
- В Москве выросло число липовых благотворительных фондов
- У мажоров хотят отобрать скоростные машины
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вирус герпеса связан с развитием болезни Альцгеймера
- Космический телескоп в рекордные сроки обнаружил десятки новых планет
- Найдена связь между диабетом и распространённым пищевым красителем
- Свирепый тирекс не умел высовывать язык
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков