ЦСКА сделал предложение "Фенербахче" по трансферу Нойштедтера

Футбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность приобретения защитника турецкого "Фенербахче" и сборной России Романа Нойштедтера. Сообщается, что за футболиста руководство московского клуба готово предложить семь миллионов евро.

При этом согласно данным портала Transfermarkt стоимость Нойштедтера оценивается в три миллиона евро. Армейцы уже сделали официальное предложение турецкому клубу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fotomac. 30-летний россиянин может пополнить ряды ЦСКА в нынешнее траснферное окно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что этим летом состав армейского клуба покинут братья Березуцкие. У обоих защитников ЦСКА 30-го июня 2018-го года истекают контракты и подписывать новые соглашения они не собираются.