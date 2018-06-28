В редакции американской газеты открыли стрельбу: есть жертвы

Четыре человека убиты при нападении на редакцию газеты Capital Gazette в Мэриленде. Это издание принадлежит Baltimore Sun. Открывший стрельбу в редакции мужчина схвачен полицией. Пострадавших много, оценил ситуацию окружной шериф Рон Бейтман.

Capital Gazette была основана в 1884 году, отмечает "Интерфакс". Последняя новость в Twitter издания была опубликована за 25 минут до вооруженного налета на редакцию.