В редакции американской газеты открыли стрельбу: есть жертвы

Четыре человека убиты при нападении на редакцию газеты Capital Gazette в Мэриленде. Это издание принадлежит Baltimore Sun. Открывший стрельбу в редакции мужчина схвачен полицией. Пострадавших много, оценил ситуацию окружной шериф Рон Бейтман.

Capital Gazette была основана в 1884 году, отмечает "Интерфакс". Последняя новость в Twitter издания была опубликована за 25 минут до вооруженного налета на редакцию.

Former army medic Cody Iorns was known for not allowing his condition to stop his love of competitive sports. https://t.co/G7WXOjiOcG