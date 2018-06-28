Жертвами пожара в нигерийском Лагосе стали более 10 человек

В нигерийском портовом городе Лагос вспыхнула перевозившая нефть автоцистерна. По данным местных СМИ, жертвами пожара стали более 10 человек

По предварительным данным, пожар возник после столкновения автоцистерны с другим автомобилем. По одной из версий, у нефтевоза были неисправны тормоза. Вспыхнувший огонь перекинулся на проезжавшие мимо автомобили, всего сгорели 54 машины, передает РИА Новости.