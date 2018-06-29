Число жертв стрельбы в Аннаполисе возросло до 6

По информации американских СМИ, в результате стрельбы, открытой на территории главного офиса издания Capital Gazette в городе Аннаполисе (штат Мэриленд) погибли шесть человек, еще 22 получили ранения различной степени тяжести.

Представители местной полиции назвали произошедшее локальным инцидентом, а не терактом. Подозреваемый в совершении этого преступления выстрелил в стеклянную дверь редакции, вошел в здание, после чего открыл огонь по журналистам. В настоящее время он арестован, полиция ищет его возможных сообщников, передает ТАСС.

О случившемся проинформирован президент США Дональд Трамп, передает ТАСС. После трагического инцидента полиция Нью-Йорка в четверг усилила охрану редакций крупных средств массовой информации. Такие меры предприняты в целях предосторожности, данных о непосредственных угрозах не поступало.