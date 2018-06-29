В США на 85-м году жизни скончался известный американский писатель-фантаст Харлан Эллисон. Агент писателя сообщила, что он умер во сне в ночь на четверг в своем доме в Лос-Анджелесе.

Харлан Эллисон — один из лидеров так называемой "новой волны" американских авторов, пришедших в фантастику в 1960-х годах, напоминает РИА Новости. Среди наиболее известных произведений писателя — повесть "Парень и его пёс" о приключениях героя в пережившем ядерную войну постапокалиптическом мире. Другой знаменитый рассказ Эллисона — "У меня нет рта, но я должен кричать", повествующий о суперкомпьютере, уничтожившем почти все человечество. Это произведение было удостоено престижной премии "Хьюго".