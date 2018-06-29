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Атака на картину Репина 1 час назад
"Ивана Грозного и сына его Ивана" будут реставрировать публично
Третьяковская галерея делает реставрацию картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" открытой, для чего создает на своем сайте спецстраницу под названием "Спасение шедевра".
Страница будет регулярно пополняться оперативной информацией об основных этапах исследований и реставрации произведения, а также содержать исторические и архивные материалы. Вызвано это широким общественным резонансом, произведенным актом вандализма, потрясшим и специалистов, и любителей искусства. Галерея выразила признательность всем, особенно — Сбербанку России, взявшему на себя расходы по восстановлению шедевра. Задачу осложняют большой размер полотна и особенности многослойной техники Ильи Репина. Повреждена не только живопись, но и холст: удары по картине привели к возникновению скрытых повреждений и спровоцировали проблемы, связанные с известной с давних времен "хронической болезнью" — слабой связью живописи с грунтом и постоянной угрозой образования осыпей красочного слоя.
Несколько поколений реставраторов воздерживались от кардинального лечения "болезни" из-за отсутствия технологий и инструментария, проводя лишь точечные укрепления красочного слоя. Картине был прописан спецрежим – экспонироваться строго на одном месте и постоянно находиться под стеклом.
За месяц после нападения на "Ивана Грозного и сына его Ивана" была проведена большая работа: картина помещена в специально изготовленный защитный короб, рама, получившая значительные повреждения, перенесена в реставрацию, привлечены коллеги из других институций, утверждена программа первого этапа реставрационных работ. Изыскиваются возможности для приобретения спецоборудования, обсуждается будущее экспонирование, ведутся переговоры с производителями музейного стекла, цель которых — изготовление специального стекла с антивандальными свойствами.
На странице "Спасение шедевра" опубликованы ответы на наиболее часто задаваемые вопросы: почему одно из самых известных произведений русской живописи не было застраховано, откуда возникла стоимость в 30 миллионов, вернется ли картина в постоянную экспозицию, усилены ли меры безопасности в музее.
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