"Ювентус" отказался от трансфера Головина

Руководители итальянского "Ювентуса" приняли решение отказаться от идеи приобретения футболиста московского ЦСКА и сборной России Александра Головина. Итальянцы выключились из борьбы за российского полузащитника из-за высокой трансферной стоимости игрока. Боссы ЦСКА требуют за игрока 30 миллионов евро.

Окончательное решение об отказе от трансфера туринцы приняли после того, как лондонский "Челси" предложил на Головина 23 миллиона евро, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Известно, что "Юве" не готовы платить свыше 20-ти миллионов евро.

Также ранее стало известно о том, что интерес к 22-летнему Головину проявляет испанская "Барселона". Представители каталонского клуба сообщили о том, что приедут просматривать россиянина на матче чемпионата мира между Россией и Испанией. Игра состоится первого июля на стадионе "Лужники".