Личность открывшего стрельбу в Аннаполисе мужчины установлена

По информации американского телеканала NBC, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность мужчины, подозреваемого в стрельбе в редакции издания Capital Gazette в Аннаполисе (США, штат Мэриленд). В настоящее время полицейские обыскивают его дом.

Установить личность задержанного позволила основанная на распознавании лиц технология. Как сообщалось ранее, злоумышленник намеренно повредил себе кожу на пальцах рук, чтобы избежать идентификации его личности по отпечаткам пальцев, сообщает ТАСС.

Документов у открывшего стрельбу при себе не было. Известно было лишь то, что это белый мужчина в возрасте не старше 30 лет. Задержанный по обвинению в свершении преступления отказывается сотрудничать с сотрудниками правоохранительных органов. Следователи пытаются выяснить, бывал ли мужчина раньше в редакции и как проник в здание. Как сообщил один из источников, та скорость, с которой велся огонь, может говорить в пользу того, что помещения редакции были хорошо известны злоумышленнику.

По уточненным данным, в результате стрельбы, открытой в редакции газеты, погибли пять человек. Как полагают в полиции, случившееся не является террористическим актом. О случившемся проинформирован президент США Дональд Трамп. После трагического инцидента полиция Нью-Йорка в четверг усилила охрану редакций крупных средств массовой информации. Такие меры предприняты в целях предосторожности, данных о непосредственных угрозах не поступало.