Зря смеялись: в Помпеях нашлась голова знаменитого скелета, раздавленного каменной глыбой

Всего месяц назад весь мир, соревнуясь в остроумии, комментировал фотографии сенсационной находки в Помпеях: останки человека, наполовину раздавленного гигантской каменной глыбой. При определенном ракурсе протянутые костяные ноги и камень вместо головы действительно выглядели несколько комично, словно фотограф снимал не документальные кадры, а постановочные.



Останки мужчины, раздавленного каменным блоком. Фото: Archaeological site of Pompeii

Все торопились дать «горячие новости» о находке – от специалистов Археологического парка Помпеи до журналистов и блогеров. Сообщения быстро появлялись, быстро перепечатывались и пересказывались, что неизбежно приводило к ошибкам и погрешностям в подаче информации. Однако в итоге все добились своих целей: интерес к раскопкам в Regio V – ранее неизученном «пятом районе» Помпей – вырос до максимума. Архитектурные редкости, красочные фрески и даже скелеты лошадей, найденные в Помпеях в этом году, не оказали такого же стимулирующего действия на публику, как раздавленный камнем скелет хромого мужчины, передвигавшегося слишком медленно и не успевшего вовремя покинуть гибнущий город.

Процитируем промежуточное заключение археологов из нашей первой публикации о находке (см. «Скелет, ставший мемом, зоопарк на фресках и просто балконы: новые находки в Помпеях»):

«В какой-то момент на мужчину рухнул обломок каменной опоры весом 300 кг – возможно, это была боковая или поперечная балка входного проема. Вся верхняя часть тела оказалась раздавленной: грудная клетка проломлена, кости черепа – даже в виде осколков – археологи так и не нашли.

Исследователи полагают, что каменный блок мог рухнуть во время серии сейсмических толчков, либо он был выброшен, как снаряд, чудовищной силой пирокластического потока (скорость гигантского облака вулканических газов, пепла и шлака в Помпеях достигала 100 км/час, температура – 300 °C). Если верно второе предположение, шансов спастись у мужчины не было, даже если бы камень пролетел мимо: большинство жертв Везувия погибли в то мгновение, когда их накрыл раскаленный пирокластический поток».

В начале июня итальянские археологи, по следам очередной находки, рассказали новые подробности гибели мужчины в августе 79 года (см. «Скорость не имела значения: новые подробности гибели лошадей и хромого мужчины в Помпеях»):

«Расчищая останки для отправки в лабораторию, археологи заметили три монеты, лежавшие между сломанными ребрами. Дальше – больше: в общей сложности под костями нашлись 22 монеты, 20 серебряных и 2 бронзовых. Нашлись и фрагменты кожаного кошеля, почти истлевшего за столетия: в момент гибели мужчина прижимал его к груди вместе со всем содержимым, олицетворявшим для него надежду на спасение и новую жизнь на новом месте».

Никто не сомневался, что грудная клетка и голова мужчины были раздавлены прямым попаданием гигантской глыбы: такой вывод казался очевидным, судя по взаимному расположению тела и камня. Однако в комментариях археологов звучала неопределенность касательно времени этого события – ведь камень мог обрушиться на уже мертвого человека, погибшего, как большинство оставшихся в городе, от раскаленной лавины пирокластического потока.

Вечером 29 июня на странице Археологического парка в Фейсбуке появилось очередное сенсационное сообщение: «раздавленный» череп, кажется, нашелся. Целый и невредимый.



Череп, (возможно) принадлежавший погибшему мужчине. Фото: Archaeological site of Pompeii / Facebook

Череп и осколки других костей обнаружились в яме по соседству с первой находкой, гораздо ниже уровня «остального» тела и упавшего на него камня. Сейчас никто не возьмется утверждать с полной определенностью, кому принадлежит череп – для этого понадобятся лабораторные исследования, однако весьма велика вероятность того, что череп действительно принадлежит раздавленному человеку. Возможная причина такой аномалии – траншея, выкопанная здесь первыми исследователями Помпей в XVIII веке, еще при Бурбонах. Это могло вызвать обрушение верхней части тела погибшего, включая голову. Стратиграфия места раскопок, таким образом, тоже нарушилась. Единственное, в чем археологи уверены уже сейчас – каменный блок своего расположения не менял.



Яма, в которой был найден отдельно лежащий череп. Фото: Archaeological site of Pompeii / Facebook

В свете этой неожиданной находки археологи сделали вывод, что хромой мужчина не был жертвой катастрофического невезения. Он погиб не от прямого попадания каменной глыбы, а по самой распространенной причине смерти горожан 24 августа 79 года: он «сварился» в 300-градусном жаре пирокластического потока. Когда на тело свалился каменный обломок, мужчина был уже мертв.



Антрополог Валерия Аморетто расчищает череп, (возможно) принадлежавший раздавленному мужчине. Фото: Archaeological site of Pompeii / Facebook

Хронология крупных открытий в Помпеях с начала 2018 года: