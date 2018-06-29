В пригороде Риги вспыхнул крупный пожар

В расположенном под Ригой городе Олайне возник крупный пожар в районе складов с химическими веществами. Возгорание было зафиксировано на территории сервиса отходов.

Местным жителям рекомендовано закрыть окна, столб дыма от пожара поднимается на несколько десятков метров. На месте происшествия борьбу с огнем ведут 34 пожарных расчета, передает ТАСС. Причины возникновения возгорания пока не выяснены.