Напавший на редакцию Capital Gazette ранее обвинял ее сотрудников в клевете

Как сообщают американские СМИ, подозреваемый в нападении на редакцию издания Capital Gazette в Аннаполисе (США, штат Мэриленд НЬЮ-ЙОРК) ранее обвинял газету в клевете.

Источники сообщили имя злоумышленника – это местный житель Джэррод Уоррен Рамос, обвинивший издание в клевете в 2012 году. Тогда суд отказался рассматривать поданный иск, передает ТАСС.

Как сообщалось, ранее руководитель окружной полиции Билл Крампфт не стал раскрыть имя подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты, пообещав сделать это в скором времени. Он рассказал лишь, что речь идет о белом мужчине возрасте от 30 до 40 лет. Правохранитель уточнил, что дом подозреваемого установлен, а ордер на его обыск получен.

По последним данным. В результате на падения на редакцию газеты погибли пять человек, еще двое получили ранения. Местные правоохранительные органы полагают, что трагический инцидент не является террористическим актом.