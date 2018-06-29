Сергей Сироткин: болид Williams скоро получит хорошие обновления

Единственный российский пилот "Формулы-1" Сергей Сироткин из команды Williams поделился своими впечатлениями от проходящего сезона в "Королевских гонках". По мнению россиянина, его команда еще сможет себя проявить в нынешнем чемпионате.

"Я полагаю, что если буду думать о том, где я нахожусь, то ситуация станет сложной, – приводит слова Сироткина Чемпионат.Com. – Поэтому я стараюсь концентрироваться на том, что мне нравится делать и чем я могу помочь команде. Это, конечно, приносит мне несколько иное удовольствие, но все же оно есть".

"У нас есть хорошие новости: уже в ближайшие недели мы должны получить на наш болид хорошие обновления. Над ними мы уже работаем определенное время. Не желаю быть достаточно оптимистичным, но эти новинки позволяют нам питать большие надежды".

Напомним, что первого июля состоится девятый этап чемпионата мира в классе "Формула-1", который состоится на австрийском автодроме "Шпильберг".