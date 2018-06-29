Вулкан парализовал работу международного аэропорта острова Бали

На курортном острове Бали в связи с активизацией вулкана на горе Агунг власти Индонезии приняли решение о закрытии международного аэропорта Нгурах-Рай. Приостановка полетов будет действовать до 19:00 по местному времени.

Синоптики прогнозируют, что в пятницу, 29 июня, утром по местному времени в окрестностях аэропорта ожидается выпадение вулканического пепла, выброс которого был зафиксирован накануне на высоту до 2 километров, передает ТАСС.

В декабре минувшего года из-за активизации вулкана международный аэропорт на Бали не работал в течение трех суток, в результате чего отмена рейсов коснулась десятков тысяч туристов.

Среди посещающих Индонезию путешественников из России наиболее популярных направлением является именно остров Бали: по итогам 2017 года международный аэропорт Нгурах-Рай принял почти 100 тысяч россиян – более 80 процентов всего турпотока из России в Индонезию, отмечает РИА Новости.