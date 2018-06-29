Противники миграционной политики Трампа пошли штурмом на Капитолий

В офисах входящих в комплекс Конгресса США зданий сотрудниками правоохранительных органов задержаны более 570 демонстрантов, протестующих против миграционной политики президента Дональда Трампа.

Полицейские манифестантов прекратить незаконные демонстрации и задерживали тех, кто отказывался повиноваться. К концу дня все нарушители были отпущены, передает ТАСС.

Как сообщалось, в последние недели в США разразился скандал, касающийся объявленной политики нулевой толерантности к нарушителям миграционного законодательства, в том числе, к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности, а их детей отправляли в специальные центры содержания, так как по американским законам они не могут быть арестованы.