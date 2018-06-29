Российские дипломаты ответили на оскорбительный выпад Никки Хейли

В постпредстве России при ООН прокомментировали позицию официального Вашингтона, раскритиковавшего Управление по борьбе с терроризмом. Российские дипломаты подчеркивают, что Соединенные Штаты могут вообще не появляться на Конференции высокого уровня по контртерроризму, если не настроены бороться с угрозой сообща.

Ранее американские дипломаты заявили, что Управление по борьбе с терроризмом запретило неправительственным организациям присутствовать на некоторых важных встречах. При этом постпред США при ООН Никки Хейли пришла к выводу, что такое решение приняли под давлением России, Сирии, Ирана, Кубы и Венесуэлы, которые она назвала "группой бесчестных стран", сообщает телеканал "Россия 24". В российской дипмиссии указали на то, что США перешли к оскорблениям и провокациям и вновь ищут во всем "след Москвы".