СМИ: Головин близок к переходу в "Челси"

Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Александр Головин близок к подписанию контракта с лондонским "Челси". Сообщается, что владелец "синих" Роман Абрамович договорился о переходе игрока с президентом ЦСКА Евгением Гинером.

Сумма предполагаемого трансфера будет составлять 23 миллиона евро, сообщает Спорт24.Ru ссылкой на Mundo Deportivo. При этом сам игрок по информации журналиста Франсиска Агилара больше тяготеет к продолжению карьеры в "Барселоне", которая также заинтересована в подписании контракта с 22-летним футболистом.

Кроме того, также известно об интересе к Головину со стороны другого лондонского клуба – "Арсенала". Ранее же от идеи приобретения россиянина отказался туринский "Ювентус", которого не устраивают финансовые запросы московского клуба за своего игрока.