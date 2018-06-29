СМИ: США предлагали Франции выйти из Евросоюза
По данным издания The Washington Post, президент США Дональд Трамп предлагал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону взамен на выход Пятой республики из состава Евросоюза выгодную торговую сделку.
Как сообщается со ссылкой на европейские должностные лица, во время частной беседы в Белом доме, состоявшейся 24 апреля текущего года, лидеры двух стран обсуждали вопросы торговли, и в какой-то момент Дональд Трам задал президенту Франции вопрос: "Почему бы вам не покинуть ЕС?" Взамен он предложил Макрону торговую сделку на более выгодных условиях, чем с Евросоюзом в целом, передает ТАСС.
Комментировать данную информацию Белый дом отказался. Портала Axios сообщает, чтово время той же беседы Дональд Трам заявил Эммануэлю Макрону, что Евросоюз в торговой сфере "хуже Китая".
Как сообщалось, в марте 2018 года США ввели для всех стран, которые поставляют сталь и алюминий в Соединенные Штаты, пошлины на импорт этой продукции в 25 и 10 процентов соответственно. В ответ государства Евросоюза договорились установить импортные пошлины на американские товары общим объемом 2,8 миллиарда евро в размере 25 процентов.
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