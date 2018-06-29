Полиция Мэриленда арестовала преступника, расстрелявшего журналистов

Тихий Аннаполис в штате Мэрилэнд шокирован произошедшим, как и вся Америка. Первые выстрелы раздались в 14:40. Преступник из дробовика вынес стеклянную дверь редакции издания Capital Gazette, затем открыл прицельный огонь по журналистам. Репортер отдела происшествий Фил Дэвис повидал многое, но в этот раз сам оказался героем криминальной хроники.

"Нет ничего ужаснее, чем слышать, сидя под столом, как по множеству людей стреляют и как стрелок перезаряжает оружие", — пишут очевидцы.

К атаке преступник хорошо подготовился — использовал светошумовые и дымовые гранаты. Первые полицейские наряды оказались на месте всего через минуту после поступившего сигнала о стрелке. Но к этому моменту он уже убил пять человек и тяжело ранил более десятка.

"Не было никакой перестрелки между сотрудниками полиции и подозреваемым. Все потому, что нам удалось очень быстро прибыть на место. И хочу отметить, чтобы вы знали, что у нас есть специальный тренинг, посвященный тому, как надо реагировать в подобных ситуациях. Что мы и сделали. Это одна из главных причин успеха операции", — говорит лейтенант полиции округа Анн Арендел.

Личность подозреваемого установлена. Это 38 летний житель Мэрилэнда Джарод Рамос. Когда его взяли, Рамос отказался назвать свое имя. Дактилоскопия ничего не дала — он повредил себе пальцы, чтобы стереть отпечатки. Тогда полицейские решили использовать технологию распознавания лица. Компьютер по базам фотографий водительских удостоверений и паспортов нашел нужную карточку.

На данный момент примерно понятен и мотив. Похоже, это была месть взбесившегося читателя Capital Gazette, которому не понравилась заметка о нем самом. 7 лет назад суд признал Рамоса виновным в том, что он преследовал и терроризировал женщину. В газете вышел об этом материал. С тех пор Рамос писал об издании гневные твитты и даже подал на газету в суд, но проиграл. И вот спустя несколько лет по-видимому, таким способом решил отыграться. Экспертиза установит вменяемость подозреваемого.

"Стрелок находится под стражей и на данный момент его допрашивают. Хочу поблагодарить сотрудников полиции, которые смогли прибыть на место в кратчайшие сроки, примерно за 60 секунд", — отметили в полицейском управлении.

Рамос отказывается сотрудничать со следствием. Тем временем у редакции NY Times и многих других американских газет появились полицейские наряды. Известно, что в первые часы после таких резонансных преступлений — повышается вероятность, что среди психически неуравновешенных отыщутся желающие подобное повторить.