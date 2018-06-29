Семья обратившейся к Путину украинки прилетела в Россию

В Россию из Сирии прилетела семья украинской переводчицы Ирины Баракат. Сегодня утром борт Минобороны приземлился на аэродроме в Санкт-Петербурге. Сейчас супруг и трое детей Ирины направляются к ней в больницу, сообщает телеканал "Россия 24".

Два года назад женщина получила серьезные ранения во время обстрела Алеппо. Одна из самодельных бомб взорвалась в доме, где была ее семья. Женщина закрыла собой детей и лишилась ноги и кисти руки. На лечение ее отправили в Санкт-Петербург.

Долгое время Ирина не могла встретиться с родными из-за проблем с визами. Женщина попросила о помощи в получении российского гражданства президента России Владимира Путина во время "Прямой линии" 7 июня. И в итоге получила паспорт, после чего смогла пригласить из Сирии супруга и детей.