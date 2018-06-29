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29 июня 201809:45

Трамп рассчитывает договориться с Путиным по сирийскому вопросу

Дональд Трамп рассчитывает, что на встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки удастся достичь договоренности по Сирии и как можно скорее вывести американские силы из этой страны.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на CNN, согласно предполагаемой договоренности, войска сирийских властей при поддержке РФ смогут установить контроль над территорией вблизи границы с Иорданией. При этом Трамп якобы рассчитывает получить гарантии относительно безопасности сирийской оппозиции, которая пользуется поддержкой США.

Президент США говорил о намерениях вывести войска США из Сирии и на встрече с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме. Лидеры подробно обсуждали ситуацию в ближневосточной стране.

Между тем, эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что президент США в ходе встречи попытается продемонстрировать жесткую позицию по отношению к России, рассчитывая на отклик американской аудитории. "Заявления, которые делает Дональд Трамп перед любого рода переговорами, при всем к нему уважении, не нужно воспринимать всерьез", — цитирует эксперта РИА Новости.

Сам Дональд Трамп подчеркивает, что с нетерпением ждет встречу с российским коллегой и надеется на взаимопонимание.

Встреча президентов РФ и США запланирована на 16 июля в Хельсинки. Вашингтон уже подтвердил дату и место проведения саммита.

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