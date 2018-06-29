Пьяный сожитель сжег в доме троих детей

В следственном управлении СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" после гибели троих детей при пожаре в Егорлыкском районе, передает ТАСС.

По словам старшего помощника руководителя управления Галины Гагалаевой, возбуждено уголовное дело в отношении тридцатитрехлетнего жителя станицы Егорлыкской, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Убийство", и "Покушение на убийство" УК РФ.

29 июня после конфликта со своей сожительницей подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения разлил в коридоре дома, предположительно, бензин, после чего поджег.

"В результате возник пожар, в котором погибли трое несовершеннолетних — 6, 8, и 17 лет. Семнадцатилетняя погибшая была беременна", — сказала Гагалаева.

Женщина самостоятельно выбралась из дома, получив ожоги. Подозреваемый госпитализирован.