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Археология и история 25 минут назад
Цивилизация майя использовала какао-бобы как деньги
Какао-бобы использовались в качестве денежных средств во времена расцвета майя, выяснили учёные. Возможно, уменьшение количества этого продукта сыграло определённую роль в гибели знаменитой цивилизации.
Известно, что древние майя никогда не использовали монеты в качестве денег. Вместо этого они, как и многие другие древние цивилизации, предпочитали натуральный обмен, используя для этого табак, кукурузу и ткань. Например, испанские колониальные записи 16 века указывают на то, что европейцы даже использовали какао-бобы для оплаты труда рабочих. Правда, неясно, были ли они важной валютой до их прибытия.
Чтобы выяснить это, археолог Джоан Бэрон (Joanne Baron) из Бард-колледжа, США, проанализировала произведения искусства майи. Она сосредоточилась на опубликованных исследованиях, а также изучила различные изображения, созданные во времена классического периода истории майя с 250 года до 900 года нашей эры.
Объекты, включая стенную роспись, рисунки на керамике и резной орнамент, как правило, изображали типичный рыночный обмен и преподношение правителям.
По словам исследовательницы, изображение какао-бобов не удалось обнаружить среди ранних рисунков, а вот в более поздних работах (к 8-му веку нашей эры) их стали изображать гораздо чаще. Примерно в это время люди, по всей видимости, стали использовать бобы в качестве денег (иными словами, элемента, который был широко распространён в качестве оплаты за товары или услуги, а не в качестве одноразового бартера).
Обычно майя делали из какао-бобов горячий напиток, подаваемый в глиняной чаше. И как раз на одной из самых ранних работ (середина 7 века) учёный заметила такую чашу в руках женщины, которая предлагает её мужчине в обмен на тесто, используемое для приготовления тамалы. Впрочем, Бэрон считает, что это изображение демонстрирует, что какао-бобы (и продукты, созданные на их основе), несмотря на произведённый обмен, ещё не использовались в качестве денег, а были, скорее, бартерным товаром.
О другом говорят более поздние работы, в те времена бобы, по всей видимости, стали чаще использоваться в качестве денежных средств – своеобразных монет (в виде ферментированных и сушеных какао-бобов).
Также автор работы изучила примерно 180 различных сцен, найденных на керамике и настенной живописи (их датировка – с 691 года до 900 года нашей эры). Внимание уделялось тем, которые изображали товары, поставленные правителям в качестве дани или налога. На рисунках порой можно было заметить такие товары, как табак и кукурузное зерно, но чаще всего изображались куски ткани и мешки с сушёными какао-бобами.
По словам Бэрон, принимая во внимание тот факт, что правители майя собирали какао и ткань в качестве налогов, можно говорить о том, что оба предмета со временем стали использоваться и в качестве денежных средств.
"Они собирали намного больше какао, чем потреблял дворец", — говорит она, добавляя, что излишки, вероятно, использовались для оплаты труда рабочих и для покупки вещей на рынках.
По словам антрополога и эксперта, изучающего цивилизацию майя, Дэвида Фрейделя (David Freidel) из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, майя очень любили какао, и этот продукт был гораздо более ценным, чем та же кукуруза, потому что деревья какао были подвержены неурожаю и плохо росли вблизи городов майя.
Некоторые учёные считают, что засуха привела к закату классического периода цивилизации майя. Бэрон предполагает, что нарушение поставок какао, которое подпитывало политическую власть, в некотором роде сыграло роль в экономическом крахе.
Впрочем, Фрейдель не уверен, что более частое художественное изображение какао обязательно указывает на возросшую важность и использование в качестве валюты. Со временем всё больше людей стало изображать какие-либо сцены на керамике, говорит он.
Специалист также скептически относится к тому, что дефицит какао способствовал гибели майя. Какао-бобы были не единственным видом валюты (если и были), замечает Фрейдель, ткань и другие товары (кукуруза или некоторые виды зелёного камня) также могли использоваться в качестве денежных средств.
"Я предполагаю, что один сбой товара не приведёт к сбою всей системы", — заключает он.
Результаты работы представлены в научном издании Economic Anthropology.
Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о обнаружении братской могилы майя с расчленёнными телами. Также археологи изучили самый ранний этап существования цивилизации майя и подтвердили, что календарь майя закончился в декабре 2012 года.
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