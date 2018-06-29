В Иркутске вспыхнул теплоход с 78 пассажирами

Сегодня утром, 29 июня, едва отойдя от пристани в Иркутске загорелся теплоход "Баргузин-1". Пламя возникло в моторном отсеке и почти моментально распространилось на площадь в 40 квадратных метров.

Все пассажиры были вовремя эвакуированы, и по этой причине никто не пострадал. Параллельно тушили возникший пожар: вначале с соседнего теплохода, а затем, когда прогулочное судно подошло обратно к пристани, с берега.

Пресс-служба регионального отделения МЧС уже прокомментировала происшествие на воде: "Верно принятые решения капитана судна „Баргузин“ и слаженные действия членов экипажа и пожарных города Иркутска позволили минимизировать ущерб от возгорания и избежать более серьезных последствий".