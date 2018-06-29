Россия надеется, что встреча Путина и Трампа поможет сирийскому урегулированию

В МИД России рассчитывают, что саммит президентов России и США поможет урегулированию ситуации в Сирии. По словам замглавы РФ Сергея Вершинина, "любое лучшее понимание, взаимодействие между Россией и США, в том числе на основе уже имеющегося у нас опыта, должно помочь".

Как уточняет "Интерфакс", глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе переговоров в Москве уже обсуждали возможные пути улучшения двусторонних отношений. Речь шла о том, чтобы попытаться выправить двусторонние отношения, которые, к сожалению, не так развиваются, как нам бы хотелось.

В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что прямая конфронтация между российскими и американскими вооруженными силами на юго-западе Сирии исключена. "Мы в любых случаях контактируем с американскими коллегами", — пояснил Сергей Вершинин, отметив, что при поддержке России Сирия добилась серьезных успехов в деле примирения с оппозиционными группами на юго-западе страны.

Ранее президент США также высказал надежду на урегулирование сирийского вопроса в ходе предстоящей 16 июля встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки.