Доклад о торговле людьми: Пекин обвинил Вашингтон в безответственности

Изложенные в докладе Госдепартамента США сведения о торговле людьми в Китае назвали безответственными и выразили протест в связи с публикацией документа. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что "твердо выступает против таких действий".

Он также добавил, что Китай "сохраняет решимость" в борьбе с торговлей людьми, "и результаты этого будут продемонстрированы".

Торговля людьми – общая проблема, кусающаяся всего мира, подчеркнул Лу Кан. "Все страны должны углублять сотрудничество для борьбы с этим явлением, а не делать безответственные заявления в отношении других государств", — добавил он.

Между тем, глава МИД КНР Ван И обсудил с госсекретарем США Майклом Помпео двусторонние отношения. Стороны обменялись мыслями по ряду международных вопросов и выразили готовность к дальнейшему поддержанию контактов.

В докладе Госдепартамента страны сведены в три категории на основе экстерриториального применения законодательства США. Страны первой категории, по мнению Вашингтона, активно борются с торговлей людьми, сраны второй категории не полностью отвечают американским стандартам, но прилагают усилия. В третью категорию США поместил страны, действия которых стандартам не отвечают, и государства не собираются это исправлять.

Россия находится в третьей категории с 2013 года. В 2017 году туда попал и Китай.