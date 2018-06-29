Американские радиолюбители перехватили приказ военных о нанесении ядерного удара
В США радиолюбителями перехвачено сообщение наземного командования о действиях в чрезвычайной обстановке, пишет Drive.
Известно, что сигнал был адресован межконтинентальному стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу B-52 Stratofortress и обнаружен в ночь на 27 июня на западном побережье.
Как пишет издание, в боевой обстановке сообщение EAM (Emergency Action Messages) передается в случае принятия решения о применении ядерного оружия.
Получив его, военные обязаны запустить по заданным целям 20 крылатых ракет AGM-86 ALCM, оснащенных термоядерными боеголовками.
Drive пишет, что перехваченный сигнал был дан в рамках учений, в которых принимали участие бомбардировщики B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а также E-6 Mercury.
По мнению журналистов, такие мероприятия показывают врагам США готовность бомбардировщиков доставлять термоядерные боеголовки по всему миру.
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