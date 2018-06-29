Патрушев обвинил Запад в помехах многополярному миру

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, обвинил страны Запада и США в попытках противостоять формированию многополярного мира.

"Западники во главе с США настойчиво проводят тезис о том, что отход от так называемого либерального миропорядка равнозначен погружению в хаос, — цитирует Патрушева ТАСС.

По словам секретаря Совбеза России, в ход идут различные способы давления — экономическое, информационно-психологическое и военно-политическое. Западные страны и США мотивируют такое поведение стремлением сохранить свое доминирование в мире, считает он.

Патрушев также призвал пресекать попытки введения отдельными государствами односторонних протекционистских мер и защищать торговую систему, основанную на нормах ВТО.