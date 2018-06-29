После переименования Македония сможет войти в НАТО за год-полтора

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что после переименования процесс вступления Македонии в альянс займет год-полтора. Такое заявление он сделал по итогам встречи с премьер-министром Македонии Зораном Заевым.

Столтенберг уверен, что главы государств и правительств 29 стран НАТО на июльском саммите в Брюсселе пригласят Македонию начать переговоры о вступлении в альянс, передает РИА Новости.

"Как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, мы сможем официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония", — сообщил генсек НАТО.

После подписания протокола о вступлении в НАТО этот документ предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран, входящих в альянс.

При этом присоединение Македонии к НАТО генсек альянса назвал исторической возможностью. "Если от нее отказаться, очень трудно представить, каким образом мы сможем оказаться в ситуации, когда вы будете снова так близко к вступлению в НАТО", — пояснил свою мысль Столтенберг.

Ранее соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония – подписали министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров.

Продолжавшийся больше четверти века спор с Грецией о названии страны мешал Македонии вступить в НАТО и Евросоюз. Он был вызван требованием Греции изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.