Четвертьфиналы и полуфиналы Кубка России будут проходить в два матча

В Москве проходит исполком Российского футбольного союза (РФС), который утвердил несколько новых положений регламента чемпионата России и Кубка страны по футболу на сезон-2018/19. Также был утвержден проект календаря.

"Календарь чемпионата премьер-лиги утвержден, — рассказал член исполкома Игорь Лебедев, которого цитирует ТАСС. — Суперкубок — 27 июля, первый тур — 29 июля, 30-й — 26 мая [2019 года]". Отмечается, что исполком также утвердил регламенты и календари первенств Футбольной национальной лиги, Профессиональной футбольной лиги, молодежных команд клубов РФПЛ.

Кроме того, сообщается, что четвертьфиналы и полуфиналы Кубка России будут состоять из двух матчей (дома и в гостях). Ранее во всех раундах Кубка страны команды проводили одну встречу.

Плюс РФС принял решение сократить количество футболистов в заявках команд на сезон Российской футбольной премьер-лиги с 30 до 25 игроков.