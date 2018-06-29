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Международная космическая станция и жизнь на орбите Земли 41 минута назад
На МКС отправился круглый робот с искусственным интеллектом
Дроид был запущен 29 июня 2018 года в 09:42 по Гринвичу (12:42 по Москве) на борту космического корабля Dragon в рамках 15-й грузовой миссии к МКС компании SpaceX. Разработкой "электронного астронавта" занимались специалисты корпораций IBM и Airbus.
Робот получил имя "Саймон" (CIMON), что является аббревиатурой от словосочетания Crew Interactive Mobile Companion, то есть "интерактивный мобильный компаньон экипажа". Он весит пять килограммов и имеет форму шара.
У дроида нет манипуляторов, ведь его основная функция — "разговоры" с экипажем. Зато у него есть экран, на котором он может воспроизводить видео. Большую часть времени на мониторе, впрочем, будет изображено лицо робота.
Инженеры выбрали именно такой формат по двум причинам. Во-первых, в тесном пространстве МКС округлые формы – самые безопасные: мало приятного, если, скажем, твёрдый нос робота повредит какой-нибудь прибор или, более того, нанесёт травму члену экипажа. Во-вторых, свободно плавающая в невесомости "человеческая голова", выполненная с анатомическими подробностями, выглядела бы жутковато. Между тем задача у Саймона прямо противоположная: сделать работу экипажа более комфортной.
Как сообщает Space.com, робот сможет слушать и понимать собеседника, отвечать на его вопросы, зачитывать инструкции, воспроизводить видеофайлы. Предполагается, что это частично разгрузит космонавтов от рутинной работы в сложных условиях космической станции.
Кроме того, запуск "Саймона" – это эксперимент. Система сможет распознавать эмоции человека и корректировать своё поведение в соответствии с ними. Кроме того, электронное лицо робота обладает своего рода мимикой: Саймон сможет формировать уместные случаю выражения. Учёные с его помощью надеются выяснить, как люди будут взаимодействовать с таким "эмоциональным" роботом в условиях космического полёта. Это очень важно для предстоящих дальних пилотируемых миссий.
Разработчики уверяют, что восстания машин в лице Саймона опасаться не стоит.
"Он дружелюбный парень, и у него есть эта жёсткая кнопка отключения питания", – сообщает в материале Associated Press менеджер проекта Кристиан Карраш (Christian Karrasch) из Немецкого космического агентства.
К слову, у робота есть "любимец" – немецкий астронавт Александр Герст (Alexander Gerst). Искусственный интеллект был обучен узнавать Герста с помощью изображений и записей голоса последнего. Поэтому робот будет ассистировать в основном Герсту.
Помимо прочего, он сыграет роль интеллектуальной видеокамеры, фиксирующей ход научных экспериментов. В то же время свою долю внимания дроида получат все участники миссии.
Чтобы "позвать" робота, достаточно произнести его имя. Устройство воспринимает команды на английском языке, официальном языке общения на МКС.
Планируется, что Герст и его электронный партнёр будут находиться на орбите до октября 2018 года. Всё это время робот будет "умнеть": его система будет периодически обновляться.
К слову, на создание робота было потрачено два года и 5,8 миллиона долларов США.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже вкратце рассказывали о Саймоне. Также мы писали о российском роботе-андроиде, который готовится к космическому полёту.
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