Жара убила охранника, дежурившего на вышке астраханской колонии

По факту гибели сотрудника отдела охраны лечебно-исправительного учреждения номер 7 УФСИН по Астраханской области проводится проверка, передает "Интерфакс".

Сотрудник отдела охраны, который дежурил на смотровой вышке у колонии, скончался в первой половине дня. В настоящее время медики выясняют причины его гибели. Известно, что скончавшийся — ветеран управления.

Есть вероятность, что мужчина потерял сознание и скончался из-за проблем с сердцем, обострившихся на фоне жары. На вышке очень высокая температура воздуха.

Воздух в Астраханской области с 28 июля прогревается до 43 градусов, что выше нормы, сформированной на основе многолетних наблюдений. По данным синоптиков, тракая погода будет держаться до 2 июля.

Из-за жары в Астрахани отменена большая часть развлекательных мероприятий.