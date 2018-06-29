Протаранивший толпу на Land Cruiser оказался полицейским, уволенным за пьянку

Житель города Полевской, въехавший на внедорожнике в толпу людей, оказался бывшим полицейским, уволенным за пьянство. Было установлено, что и в этот раз нарушитель был пьян.

Как уточнил РИА Новости официальный представитель ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых, полицейский Дмитрий Курницкий был уволен из системы МВД за пьянство в 2014 году.

ДТП произошло 24 июня в городе Полевской около пивного магазина. Машина Toyota Land Cruiser наехала на группу людей. Видео происшествия попало в YouTube: на кадрах видно, как автомобиль трогается с места. В результате ДТП пострадали две женщины. Водителю иномарки предъявлено обвинение.