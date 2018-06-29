"Дракон" отправился в космос на "Соколе"

Утром 29 июня американская компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 ("Сокол") с космическим кораблем Dragon ("Дракон"), который должен доставить 2,7 тонны грузов (еда и материалы для экспериментов) на МКС. Носитель стартовал с базы ВВС США на мысе Канаверал, Флорида.

По данным ТАСС, один из экспериментов должен установить, может ли ИИ поспособствовать снятию стресса у членов экипажа МКС. Кроме того, на борту пройдут противораковые исследования.

Это уже 15-я миссия "Дракона" по доставке на станцию "космических посылок". Ожидается, что он пристыкуется к ней 2 июля.