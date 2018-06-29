Уимблдон. Шарапова в первом круге сыграет с соотечественницей Дьяченко

В Лондоне проходит жеребьевка сетки Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема. В этом году общий призовой фонд соревнований составит 34 млн фунтов стерлингов. Россиянка Мария Шарапова в первом круге встретится с соотечественницей Виталией Дьяченко.

Кроме того, свою первую соперницу на турнире узнала Светлана Кузнецова. Ей стала чешка Барбора Стрыцова. В нынешнем году Уимблдонский турнир-2018 пройдет со 2 по 15 июля.