Американские военные придумали бумажные агитки с микросхемами

Командование специальных операций США разработало прототип листовки, которая может передавать короткие аудиосообщения для оказания воздействия на гражданских лиц и вражеских военных, сообщает портал Defense One.

Листовка выглядит как бумажный лист, он толще обычного в четыре раза, на нем находится микросхема. Предположительно, листовки будут оборудованы средствами обратной связи.

С их помощью командование планирует в будущем доставлять 30-секундные аудиосообщения в районы, подконтрольные силам врага. Такие сообщения смогут направляться как гражданскому населению, так и военным с целью заставить их сдаться или дезертировать.

В настоящее время командование ищет компанию, которая сможет реализовать проект.