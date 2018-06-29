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Выборы мэра Москвы 30 минут назад
Общественники рекомендовали стандарты для дачных избирательных участков
Рабочей группе Московского горизбиркома рекомендовано соблюдать шесть принципов при организации избирательных участков на выборах мэра столицы за пределами Москвы. Об этом на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра сообщил председатель штаба Алексей Венедиктов.
Загородные участки должны, в первую очередь, соответствовать московскому стандарту выборов, подчеркнул он. Речь идет о видеонаблюдении, разделении участков на московские и региональные, поскольку в ряде субъектов состоятся и местные выборы. Председатель избирательной комиссии должен иметь московскую регистрацию, еще лучше, если москвичами также будут заместитель председателя и секретарь.
Количество дачных участков не должно превышать 10% от московских. Наблюдателей следует обеспечить транспортом и питанием. "Важное требование – неудаление наблюдателей с участка", — добавил Венедиктов.
Перечень предложений направят в рабочую группу при Мосгоризбиркоме по образованию загородных избирательных участков для дальнейшего рассмотрения и занесения в проекты соглашений между Мосгоризбиркомом и шестью региональными избирательными комиссиями, где могут разместиться загородные участки.
Венедиктов также рассказал, когда будет сформирован Общественный штаб. "Штаб пока только формируется. Пока мы не знаем всех кандидатов в мэры, а представители кандидатов в мэры и партий являются полноценными членами штаба с правом решающего голоса. 3 июля будут приняты последние заявки на регистрацию кандидатов в Мэры Москвы, и до 13 июля будет известен список всех кандидатов. 17 июля Штаб будет окончательно сформирован", – пояснил он.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября, напоминает штаб Сергея Собянина.
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