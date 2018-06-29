Штаб Собянина собрал более 50 тысяч подписей столичных избирателей

Более 50 тысяч подписей собрали в поддержку Сергея Собянина.

"Работа штаба находится сейчас на стадии подготовки тех подписей, которые собрали волонтеры, для предоставления в избирательную комиссию. Мы собрали более 50 тысяч подписей в поддержку Сергея Собянина, а в Мосгоризбирком понесем около 39 тысяч, при том, что требуется 36 тысяч", — сказал руководитель предвыборного штаба Собянина Константин Ремчуков.

В настоящее время волонтеры штаба проверяют подписные листы: качество оформления, правильность заполнения данных об избирателях и сборщиках подписей и т.д.

"За смену волонтер проверяет около 1500 подписей", — пояснил Ремчуков.

Кроме того, в общественную приемную кандидата Собянина уже поступило около 200 обращений от граждан, а в предвыборный штаб — порядка 3 тысяч писем.

Глава штаба также сообщил, что завершился сбор подписей муниципальных депутатов. "По закону требуется 110 подписей, от 110 муниципальных округов — мы их собрали. Больше мы их не собираем, с учетом, чтобы у нас не было ситуации с дискуссией о возможности собрать подписи муниципалов другим кандидатам", — сказал он.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.