С Дементьевым простились 20-минутными аплодисментами

Поэта Андрея Дементьева проводили в последний путь громкими аплодисментами, не стихавшими 20 минут, сообщает ТАСС.

На церемонию прощания, которая проходила в Зале имени Чайковского, пришли сотни поклонников поэта, в том числе, и его друзья – Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, Артур Чилингаров, Валентина Терешкова, журналисты Владимир Соловьев, Николай Сванидзе и многие другие.

Отпевание Дементьева пройдет в церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке, службу возглавит настоятель церкви, митрополит Волоколамский Иларион. Похоронят поэта на Кунцевском кладбище.