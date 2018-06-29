Россия пожаловалась на США ВТО. Трамп хочет оттуда выйти

Россия подала иск во Всемирную торговую организацию и запросила консультации с США в рамках процедуры разрешения споров относительно дополнительных пошлин на продукцию черной металлургии и алюминий. Пошлины были введены США с 23 марта 2018 года.

Как сообщил ТАСС министр экономического развития РФ Максим Орешкин, таким образом Россия намерена обжаловать дополнительные пошлины США на сталь и алюминий.

В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты. Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры, подчеркнул министр.

Кроме России, иски к США в ВТО ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия.

В свою очередь, Дональда Трамп неоднократно высказывался о намерении вывести США из ВТО. Доллар США продолжает дешеветь по отношению к большинству валют развитых стран, отмечает "Интерфакс".

Между тем, советники американского президента по вопросам экономики пытаются переубедить его, акцентируя на том, что членство в ВТО идет США на пользу.

Консультации с США станут первой стадией процедуры разрешения споров в ВТО. Если в ходе консультаций такие пути найдены не будут, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора.